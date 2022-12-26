Роскачество признало более 50% пресервов из сельди небезопасной продукцией

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Специалисты Роскачества проверили пресервы из сельди и признали 52% проверенной продукции небезопасной. Об этом сообщается на сайте организации.

"В 2022 году мониторинг охватил все основные торговые марки пресервов из сельди (19 торговых марок), представленные в ретейле, доля которых составляет 80% рынка", – говорится в сообщении.

По данным организации, наибольшее количество нарушений выявлено по микробиологическим показателям.

Так, в пресервах пяти марок обнаружили превышения по содержанию микроорганизмов (КМАФАнМ), дрожжей и плесени. Речь идет о продукции "А’море", "Марти", "Океан", "О’Кей" и Vici. По содержанию КМАФАнМ и дрожжей нарушения норм выявлены в пресервах "Тесей". В селедке "Каждый день" и Leor оказалось превышено содержание микроорганизмов. В продукции марко "Русское море" и Delicatesse de Mare выявлено превышение содержания дрожжей.

Причиной нарушений, по мнению экспертов, может быть несоблюдение санитарных норм и технологий изготовления на производстве, а также нарушение правил хранения в магазине или при транспортировке.

Ранее россиянам рассказали, как отличить настоящую красную икру от имитированной. В Роскачестве рекомендовали обратить внимание на наличие в икринках "глазка", который является зародышем, плавающим под оболочкой в белково-жировой эмульсии.

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