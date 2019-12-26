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Общество

16:00

Новогоднюю елку установили в Припяти впервые после аварии на ЧАЭС

общество

Фото: ТАСС/EPA/STEPAN FRANKO

В городе Припять впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку. Об этом говорится на сайте украинского телеканала ZIK.

"Новогоднюю красавицу установили возле одного из центральных домов Припяти, дворца культуры "Энергетик". На открытие елки приехали бывшие жители города, которые и украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями из детства", – говорится в сообщении.

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока. Вследствие катастрофы у 134 человек (среди них технический персонал ЧАЭС и сотрудники пожарной охраны) диагностировали острую лучевую болезнь. 28 из них умерли в первые месяцы после катастрофы. Один сотрудник ЧАЭС погиб в момент взрыва. Один человек умер в больнице в Припяти вскоре после катастрофы.

Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров, на Украине – 50 тысяч квадратных километров.

Пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек. Всего воздействию радиации подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, России, Украины.

В июле 2019 года Владимир Зеленский подписал указ об открытии Чернобыля для туристов. Теперь город, в котором произошла самая крупная техногенная катастрофа мира, не является зоной отчуждения. Там создадут специальный "зеленый коридор".

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