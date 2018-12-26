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11:52

Почти 5 млн россиян могут не выпустить из страны на новогодние каникулы

общество

11:52

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Фото: depositphotos/borjomi88

Почти пять миллионов россиян могут не поехать на Новый год за границу из-за долгов. Общий размер долга потенциально невыездных граждан в конце 2018 года достиг рекордных 2,2 триллиона рублей.

Как сообщает News.ru со ссылкой на данные ФССП, это на 20% больше по сравнению с 2017 годом. По мнению специалистов, в будущем этот показатель будет только расти. Через несколько лет запрет на выезд за границу будет касаться 10% экономически активного населения страны.

При этом, отмечают эксперты, как и в 2017 году, большая часть долгов приходится на задолженность по кредитам (2 триллиона рублей). А общий долг по алиментам составил к концу года 179,23 миллиарда рублей.

По данным ФССП, самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками алиментов в последние годы стало временное ограничение на выезд. Согласно статистике ведомства, всего за 8 месяцев 2018 года в пользу детей взыскано 8,9 миллиарда рублей. При этом почти половина задолженностей от этой суммы – 4,2 миллиарда рублей – была погашена за счет установления временного ограничения на выезд.

Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют разработать закон о выплате государством алиментов для родителей-одиночек. Согласно документу, впоследствии выплаченные суммы должен будет вернуть родитель, уклоняющийся от алиментов. При этом размер алиментов должен быть не меньше 10 тысяч рублей и выплачиваться до наступления совершеннолетия ребенка.

общество

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