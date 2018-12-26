Почти 5 млн россиян могут не выпустить из страны на новогодние каникулы

Почти пять миллионов россиян могут не поехать на Новый год за границу из-за долгов. Общий размер долга потенциально невыездных граждан в конце 2018 года достиг рекордных 2,2 триллиона рублей.
Как сообщает News.ru со ссылкой на данные ФССП, это на 20% больше по сравнению с 2017 годом. По мнению специалистов, в будущем этот показатель будет только расти. Через несколько лет запрет на выезд за границу будет касаться 10% экономически активного населения страны.
При этом, отмечают эксперты, как и в 2017 году, большая часть долгов приходится на задолженность по кредитам (2 триллиона рублей). А общий долг по алиментам составил к концу года 179,23 миллиарда рублей.
По данным ФССП, самой эффективной мерой в борьбе с неплательщиками алиментов в последние годы стало временное ограничение на выезд. Согласно статистике ведомства, всего за 8 месяцев 2018 года в пользу детей взыскано 8,9 миллиарда рублей. При этом почти половина задолженностей от этой суммы – 4,2 миллиарда рублей – была погашена за счет установления временного ограничения на выезд.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют разработать закон о выплате государством алиментов для родителей-одиночек. Согласно документу, впоследствии выплаченные суммы должен будет вернуть родитель, уклоняющийся от алиментов. При этом размер алиментов должен быть не меньше 10 тысяч рублей и выплачиваться до наступления совершеннолетия ребенка.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.