Школы Камчатки отменили занятия из-за циклона

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Власти Петропавловска-Камчатского отменили занятия в школах краевой столицы из-за мощного циклона, обрушившегося ночью на Камчатский полуостров, сообщает "Российская газета".

Уроки 26 декабря отменили для учеников 1–4 классов первой смены и всех классов второй смены. Это касается всех школ.

В зоне влияния циклона оказались Елизовский, Усть-Большерецкий, Мильковский, Усть-Камчатский, Соболевский и Алеутский районы, а также Петропавловск-Камчатский и Вилючинск. Всю территорию накрыли снегопад и метель. На дорогах края снежный накат. На трассах дежурят спасатели для оказания помощи застрявшим автомобилистам.

Главная воздушная гавань Камчатки закрыта до полудня. Отменены и полеты местной авиации. Специальные службы расчищают взлетно-посадочную полосу.

Накануне в региональном главке МЧС предупредили о лавинной опасности.

В то же время в Москве прошла самая морозная ночь с начала зимы. Столбики термометров на главной московской метеостанции (ВДНХ) опустилась до минус 7,4 градуса.

Однако для рекордов далеко – самое холодное 26 декабря зафиксировали еще в 1888 году. В тот день столбики термометров показали минус 36,7 градуса.