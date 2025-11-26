Врач Смирнов: человек сжигает до 500 калорий за 8 часов сна

Фото: depositphotos/Rawpixel

За 8 часов сна человек может сжечь до 500 калорий. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов.

"Качественный сон оказывает положительное влияние на здоровье, в первую очередь нормализует метаболические процессы в организме, оказывает влияние на контроль аппетита", – отметил он.

Сон регулирует гормональный фон и стабилизирует работу эндокринной системы, добавил Смирнов. Однако, чтобы похудеть во сне, нужно наладить режим и спать не менее 7,5–8 часов.

Из-за недостатка сна человек становится раздражительным, быстрее утомляется. Также у него снижается память, концентрация внимания. Специалист предупредил, что из-за недостатка сна могут развиваться депрессивно-тревожные расстройства.

По словам врача, два основных гормона, которые отвечают за управление аппетитом, – лептин и грелин. У человека с нарушенным режимом сна в ночное время повышается уровень грелина, что приводит к желанию поесть, в особенности – высококалорийную пищу.

Он добавил, что качественный сон снижает уровень кортизола. Это гормон стресса, который повышает аппетит. Тяга к высококалорийной пищи возникает у людей на фоне хронического стресса, когда организм начинает запасать энергию.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала, что короткий сон на работе помогает "освежиться". Достаточно всего 15–20 минут. По ее словам, такой перерыв дает возможность загруженному человеку доработать день продуктивно.

