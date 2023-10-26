В РФ предложили считать болезнь супруги основанием для увольнения из ВС РФ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о важности представить предложения о новых основаниях для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам: в связи с рождением четвертого ребенка или тяжелым состоянием супруги. Об этом пишет РИА Новости.

Москалькова выступила на межрегиональной инновационно-практической конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям, направленные на защиту прав и повышение качества жизни".

Она призвала передать соответствующие предложения президенту и органам власти. По словам Москальковой, в ее аппарат поступает большое количество обращений в связи с новыми обстоятельствами для увольнения с военной службы.

"Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем, а оснований сегодня для увольнения с военной службы по семейным новым обстоятельствам, к сожалению, нет", – заявила она.

Вместе с этим Москалькова сообщила о немалом количестве обращений, связанных с длительными выплатами за ранения. По ее словам, Минобороны РФ изменило систему этих выплат. Для получения средств достаточно справки о ранении.

Ранее стало известно, что месячная зарплата участников СВО с учетом индексации денежного довольствия военнослужащим в РФ на 10,5% составит от 210 тысяч рублей и выше. Индексация начала действовать с 1 октября.