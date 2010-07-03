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Общество

26 октября, 23:39

Первая партия незарегистрированного в РФ препарата "Фризиум" прибыла в страну

общество медицина

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Россию поступила первая пария не зарегистрированного в стране препарата "Фризиум". Она обеспечит лекарством 540 детей, сообщила в Facebook директор детского хосписа "Дом с маяком" Лидия Мониава.

По ее словам, в Москве препарат начнут выдавать детям в середине следующей недели, в регионах в конце недели. Препараты будут выдавать бесплатно на руки из расчета на три месяца.

Мониава уточнила, что препараты ввозятся в Россию под конкретных детей. Информацию о том, кому предписано лекарство из каждой отдельной партии, должна предоставлять горячая линия Росздравнадзора.

Директор "Дома с маяком" отметила, что "cроки поставки препаратов Диазепам, Мидазолам и Фенобарбитал пока неизвестны. Закупка препаратов Фенитоин, Этосуксимид, Сультиам, Стирипентол, Вигабатрин и других "по каким-то причинам не произведена".

Ранее сообщалось, что Минздрав России готовит памятку для родителей тяжелобольных детей о том, как получить лекарства, незарегистрированные в России.

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