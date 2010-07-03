Москвичей ожидает до 13 градусов тепла в субботу

фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 26 октября, в столице и Московской области ожидается облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла, говорится на портале "Метеоновости".

Как отмечается, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона.

"При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 11–13 градусов тепла, по области – 8–13 градусов. Ветер юго-западный 5–10 метров в секунду", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье – 14–16 градусов тепла, порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Ожидается небольшой дождь, возрастет облачность.

С понедельника погода начнет меняться. Уже во вторник, 29 октября, в мегаполисе ожидается мокрый снег. Днем будет 5-6 градусов тепла, ночью – около нуля.

В ЦОДД рекомендовали автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю. Также там призвали учитывать, что тормозной путь в холодное время года длиннее, поэтому резких маневров стоит избегать.