Сенатор Цеков предложил запретить выезд за границу россиянам призывного возраста

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Из-за текущей ситуации гражданам призывного возраста следует не позволять пересекать границу России, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, выехать из России можно разрешать тем, кому необходимо это по медицинским показаниям, а также непригодным к воинской службе.

Ранее сообщалось, что призыву в период частичной мобилизации в стране подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. Жителям РФ напомнили, что есть пять категорий годности к военной службе.

Например, А – годен к военной службе, Б – годен к военной службе с незначительными ограничениями, В – ограниченно годен к военной службе, Г – временно не годен к военной службе, а Д – не годен к военной службе.

Кроме того, студентов-заочников также могут призвать в рамках частичной мобилизации по решению призывной комиссии. В Рособрнадзоре уточнили, что частичная мобилизация не коснется учебного процесса, а также учащихся школ и преподавателей.