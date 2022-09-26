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Общество

09:31

Трихолог перечислила вредные привычки, вызывающие потерю волос

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктор медицинских наук Юлия Галлямова объяснила, какие привычки могут привести к потере волос. Об этом сообщает Ura.ru.

"Накручивать волосы на палец, конечно, вредно. Вообще вредно делать что-либо с волосами. <...> Это и жевание волос, и перетирание волос, и выдергивание, и выщипывание", – заявила эксперт.

По словам дерматолога, подобные манипуляции вредят структуре волос, которые впоследствии обламываются. Подобная ситуация может привести к внешней алопеции.

Галлямова уточнила, что вредные привычки, связанные с повреждением волос, сложно преодолеть самостоятельно, может потребоваться помощь психоневролога. При этом к специалисту следует обратиться и в случае, если человек грызет ногти и заусенцы.

Трихолог Тейлор Роуз ранее рассказала, как правильно действовать при мытье волос головы. По мнению специалиста, необходимо еженедельно или раз в две недели применять шампунь для глубокого очищения кожи головы и волос.

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