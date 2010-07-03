Две новые площадки для регистрации брака появились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появились две новые площадки для регистрации брака. С октября молодожены смогут зарегистрировать брак в ресторане 1913 года и современном лофт-пространстве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Ресторан на Рождественке подойдет для классических свадьб в исторических интерьерах. Зарегистрировать брак молодожены смогут в залах с расписным потолком и мраморным фонтаном с золотыми рыбками.

Пространство "Лофт-холл" располагается на улице Ленинской Слободе рядом с Москвой-рекой. Здесь можно сделать яркие фотографии у кирпичных стен с деревянными вставками, на фоне хрустальных люстр и панорамных окон.

Подать заявление на заключение брака можно на портале госуслуг, а также во Дворце бракосочетания № 5 (для первой площадки) и в Нагатинском отделе ЗАГС (для второй площадки).

Росстат посчитал, что в среднем невесты в России за последние годы "постарели" на восемь лет. Сейчас большинство женщин стремятся выйти замуж в промежутке от 25 до 34 лет.

Минувшим летом самым популярным месяцем для регистрации брака в Москве стал август. Всего в этом месяце поженились более 11 тысяч пар.

В пресс-службе управления ЗАГС Москвы отметили, что в целом лето считается самым популярным сезоном для свадеб. За три месяца в Москве зарегистрировали более 30 тысяч браков.

Ранее список столичных отделений ЗАГС, где можно зарегистрировать брак с иностранцами, с 1 августа пополнился еще десятью адресами. Для регистрации брака открылся Дворец бракосочетания № 1, Дворец бракосочетания № 3, Дворец бракосочетания № 5, Дворец бракосочетания в Коломенском, Дворец бракосочетания на ВДНХ, Вернадский, Таганский, Тверской, Хамовнический, Чертановский отделы ЗАГС.