Около трети россиян провели летний отпуск дома – ВЦИОМ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти треть граждан России заявили, что провели летний отпуск дома. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции "Итоги лета 2018". Его слова передает РИА Новости.

"Лидирующий ответ на вопрос, где россияне провели отпуск и каникулы, стал "Дома". Так ответили 32% опрошенных при том, что отдых дома предпочитают 31% россиян согласно тому же опросу", – отметил Федоров.

Он добавил, что на даче отдохнули 26%, несмотря на то, что, согласно данным опроса, там хотел бы провести отпуск каждый третий респондент.

"На курортах Краснодарского края отдыхали 6%, в Крыму — 3%. Съездили в другой город России, исключая Кубань и Крым, 10%", – отметил генеральный директор центра.

Инициативный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 12 сентября. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Методом опроса являлось телефонное интервью. Статистическая погрешность не превысила 2,5%.

Ранее сообщалось, что, по данным ВЦИОМа, более половины россиян ежедневно заходят в интернет.