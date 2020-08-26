На Украине официально появились инженерки и социологини

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На Украине официально разрешили использовать термины "инженерка", "директорка", "редакторка", "менеджерка" и другие феминитивы, сообщает "Экспресс газета".

В материале говорится, что соответствующий приказ выпустило украинское министерство развития экономики и торговли. В распоряжении говорится, что в национальный классификатор внесены изменения относительно названий профессий в женском роде.

Изначально профессиональные названия работ в документах по-прежнему указаны в мужском роде, но у некоторых профессий для удобства изменено название, чтобы можно было при необходимости поменять его окончание.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина поддержала употребление феминитивов, в частности блогерка и редакторка. По ее мнению, в будущем они могут стать языковой нормой. Пушкина напомнила, что, будучи защитником прав женщин, выступает за гендерное равенство, и в том числе в языковой среде.

