"Блогерка" и "редакторка". В Госдуме оценили употребление феминитивов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Депутат Госдумы от "Единой России" Оксана Пушкина поддержала употребление феминитивов, в частности, "блогерка" и "редакторка", сообщает Агентство "Москва".

По ее мнению, в будущем они могут стать языковой нормой. "Язык – живой организм. Со временем они попадут в словарь", – подчеркнула она.

Пушкина напомнила, что, будучи защитником прав женщин, выступает за гендерное равенство, и в том числе в языковой среде.

Ранее депутат Заксобрания Ленинградской области предложил ввести штрафы за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности в СМИ и соцсетях, в том числе за использование феминитивов.