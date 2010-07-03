Tele2 научит старшее поколение мобильному интернету

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Оператор Tele2 проведет для старшего поколения горожан серию лекций о возможностях мобильного интернета. Лекции пройдут на базе проекта "Мой социальный центр" департамента труда и соцзащиты населения.

В рамках проекта Tele2 проведет образовательные встречи, где специалисты компании будут обучать жителей Москвы старше 55 лет основам цифровой грамотности. Старшее поколение научат пользоваться мобильными приложениями, сервисами и социальными сетями. Занятия проходят бесплатно.

"Повышение уровня цифровой грамотности и решение проблемы цифрового неравенства – это общая задача для бизнеса и государства. В эпоху цифровой экономики умение использовать современные технологии становится необходимостью, и Tele2 предлагает свой опыт и свои решения для преодоления цифрового разрыва. Мы видим, что наши инициативы встречают положительный отклик и со стороны старшего поколения, и со стороны молодежи. Будем рады видеть на наших занятиях всех, кто желает освоить новые сервисы", – директор макрорегиона "Москва" Tele2 Игорь Жижикин.

Вводная лекция пройдет 27 августа на площадке "Мой социальный центр" в Марьиной роще. На ней слушатели узнают о том, как работает мобильный интернет, чем отличаются стандарты связи разных поколений и какие функции смартфона помогут упростить повседневные задачи.

Ранее Tele2 запустила социальную кампанию "Переведи бабушку в интернет". Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии. Для обучения пожилых людей Tele2 разработала "Путеводитель по мобильному интернету" и предложила консультации в своих салонах.