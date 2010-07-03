Москвич выдал свою картину за шедевр французского художника

Москвич выдал свою работу за шедевр французского художника

Москвич Артем Субботин нарисовал картину, придумал ей историю и продал за 10 тысяч рублей. Эта сумма в десять раз превышает сумму, которую он потратил на материалы. У автора картины нет художественного образования, сообщает телеканал Москва 24.



Субботин опубликовал историю в соцсети. Якобы картину ему передал француз со старомодно закрученными усами в Париже в 2015 году.

"Он попросил, чтобы через четыре года я бы эту картину выставил и продал за максимальную сумму, а дальше, человек, который эту картину купит, должен ее еще раз продать за максимальную сумму", – рассказал автор картины.

После этого начался интернет-аукцион – пользователи делали ставки в комментариях к публикации. В итоге картина была продана за 10 тысяч рублей.

Субботин вернул деньги покупателю и рассказал правду. Однако это привлекло еще больше внимания. Теперь за картину предлагают 65 тысяч рублей.

