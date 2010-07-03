Синоптики рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Переменная облачность без осадков ожидается в московском регионе в понедельник, 26 августа. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона", – рассказали синоптики.

Отмечается, что будет дуть северо-западный ветер отдельными порывами до 10 метров в секунду.

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 21-23 градуса тепла", – добавили в метеослужбе.

Атмосферное давление в середине дня немного повысится до 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее стало известно, что последняя неделя августа принесет в столицу похолодание. На вторник синоптики спрогнозировали дождь.