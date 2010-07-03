Последняя неделя августа принесет похолодание

В ночь на понедельник, 26 августа, в Москве будет до +10 градусов. Днем в первый день рабочей недели ожидается переменная облачность, а во вторник будет дождь. О погоде сообщает Гидрометцентр.
В понедельник в столице будет +20...+22 градуса днем. Ночью будет слабый ветер, днем его скорость достигнет восьми метров в секунду.
Такая же температура воздуха прогнозируется и на вторник, 27 августа. Однако в этот день москвичам обещают небольшой дождь.
Также синоптики утверждают, что во второй половине недели в Москву придет похолодание. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов.
Заметно прохладнее станет уже в среду, 28 августа. Со среды температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса.
Минувший вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. В полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа (+25,9 градуса).
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