Последняя неделя августа принесет похолодание

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В ночь на понедельник, 26 августа, в Москве будет до +10 градусов. Днем в первый день рабочей недели ожидается переменная облачность, а во вторник будет дождь. О погоде сообщает Гидрометцентр.

В понедельник в столице будет +20...+22 градуса днем. Ночью будет слабый ветер, днем его скорость достигнет восьми метров в секунду.

Такая же температура воздуха прогнозируется и на вторник, 27 августа. Однако в этот день москвичам обещают небольшой дождь.



Также синоптики утверждают, что во второй половине недели в Москву придет похолодание. Температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Заметно прохладнее станет уже в среду, 28 августа. Со среды температурный фон будет ниже нормы на 2-3 градуса.

Минувший вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. В полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа (+25,9 градуса).

