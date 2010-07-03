Прохладная погода ожидается в Москве с середины недели

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура воздуха в столичном регионе уже в начале недели понизится на 5-7 градусов.
"В первые два дня следующей недели погода будет комфортной, дневные температуры составят 20-22 градуса, будет солнечно. Во второй половине вторника мы прогнозируем небольшой дождь, а к вечеру заметное похолодание, температура будет резко опускаться до 10-12 градусов", – рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Со среды температурный фон будет ниже нормы на два-три градуса ниже нормы. В первые дни сентября прогнозируется повышение температуры.
"В пятницу и субботу ночные температуры будут по-прежнему низкими, а дневные – 15-18 градусов. Первые расчеты говорят, что в первые дни сентября, с большой вероятностью, ожидается повышение температуры", – отметил синоптик.
На сайте "Метеовести" уточняется, что столице в начале недели тепло – до +21…+24 градусов. Во вторник под влиянием холодного атмосферного фронта возможны локальные грозовые дожди, и в среду-четверг дневная температура понизится до +15…+18°. Но уже в пятницу вновь потеплеет.
Минувший вторник, 20 августа, стал самым теплым днем в Москве с начала месяца. По данным синоптиков, в полдень воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,4 градуса, что стало самым высоким температурным показателем в августе. Предыдущий максимум был зафиксирован 8 августа. Тогда термометры показали плюс 25,9 градуса.
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