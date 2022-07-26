Невролог рассказала, от чего нужно избавиться для сохранения "здравого ума"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На мозг современного человека негативно влияют факторы, связанные с воздействием окружающей среды и поведением в повседневной жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, врач-невролог Ирина Милюхина рассказала, что современные люди окружены избытком информации. При этом они не дают мозгу адекватно отдохнуть.
"Раньше у любого работающего человека были периоды, когда он просто расслаблялся, ни с кем не общался, не получал дополнительную информацию. В эти минуты мозг может спокойно переработать массив данных, который получил в течение дня", – пояснила специалист.
Она добавила, что именно в такие периоды отдыха лучше всего проявляются творческие и креативные способности. Следствием избыточного количества информации становится нарушение концентрации внимания, в результате человек теряет способность сосредоточиться на каких-либо вещах.
Кроме того, на работу мозга влияет и недостаток движения, которое улучшает питание мозга. Милюхина рассказала, что в отвечающих за память зонах есть нервные клетки, которые реагируют на аэробную нагрузку.
Врач отметила, что на загрязнение окружающей среды влияют и вредные выхлопы, загрязнение природы отходами и работа с красителями. По ее словам, при попадании в мозг чужеродных веществ он отвечает внутренним воспалением.
Некоторые ученые считают, что на болезнь мозга, включая Альцгеймера и Паркинсона, влияют мутации, которые передаются новым поколениям.
"Наблюдения показали, что риск развития аутоиммунных заболеваний, повреждающих нервные клетки (в частности, рассеянного склероза), выше у тех детей, матери которых в быту очень активно используют моющие средства. Особенно продукцию с антибактериальным эффектом", – рассказала Милюхина.
Кроме того, чтобы оставаться в здравом уме, специалист рекомендовала изучать языки, высыпаться, больше двигаться и читать книги. Врач также посоветовала включить в свой рацион овощи и фрукты, кисломолочную продукцию, квашеную капусту и моченые яблоки.
Ранее врач-нефролог Ариф Далви назвал проблемы с сохранением равновесия при ходьбе одним из первых признаков развития болезни Паркинсона. К нарушениям походки специалист отнес замедленные движения, тремор и скованность мышц, а также застывшее выражение лица. Кроме того, следует обратить внимание на тревожность и повышенную потливость в совокупности с другими признаками заболевания.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: