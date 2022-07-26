Невролог рассказала, от чего нужно избавиться для сохранения "здравого ума"

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На мозг современного человека негативно влияют факторы, связанные с воздействием окружающей среды и поведением в повседневной жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Заведующая отделением неврологии Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН, врач-невролог Ирина Милюхина рассказала, что современные люди окружены избытком информации. При этом они не дают мозгу адекватно отдохнуть.

"Раньше у любого работающего человека были периоды, когда он просто расслаблялся, ни с кем не общался, не получал дополнительную информацию. В эти минуты мозг может спокойно переработать массив данных, который получил в течение дня", – пояснила специалист.

Она добавила, что именно в такие периоды отдыха лучше всего проявляются творческие и креативные способности. Следствием избыточного количества информации становится нарушение концентрации внимания, в результате человек теряет способность сосредоточиться на каких-либо вещах.

Кроме того, на работу мозга влияет и недостаток движения, которое улучшает питание мозга. Милюхина рассказала, что в отвечающих за память зонах есть нервные клетки, которые реагируют на аэробную нагрузку.

Врач отметила, что на загрязнение окружающей среды влияют и вредные выхлопы, загрязнение природы отходами и работа с красителями. По ее словам, при попадании в мозг чужеродных веществ он отвечает внутренним воспалением.

Некоторые ученые считают, что на болезнь мозга, включая Альцгеймера и Паркинсона, влияют мутации, которые передаются новым поколениям.

"Наблюдения показали, что риск развития аутоиммунных заболеваний, повреждающих нервные клетки (в частности, рассеянного склероза), выше у тех детей, матери которых в быту очень активно используют моющие средства. Особенно продукцию с антибактериальным эффектом", – рассказала Милюхина.

Кроме того, чтобы оставаться в здравом уме, специалист рекомендовала изучать языки, высыпаться, больше двигаться и читать книги. Врач также посоветовала включить в свой рацион овощи и фрукты, кисломолочную продукцию, квашеную капусту и моченые яблоки.

Ранее врач-нефролог Ариф Далви назвал проблемы с сохранением равновесия при ходьбе одним из первых признаков развития болезни Паркинсона. К нарушениям походки специалист отнес замедленные движения, тремор и скованность мышц, а также застывшее выражение лица. Кроме того, следует обратить внимание на тревожность и повышенную потливость в совокупности с другими признаками заболевания.

