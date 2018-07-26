Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

26 июля, 14:52

Эксперт назвал страны, болельщики из которых могут вернуться в Россию по Fan ID

общество туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, болельщики из каких стран в первую очередь вернутся в Россию после продления безвизового въезда по Fan ID.

По его словам, документ стимулирует вторичное посещение страны. Прежде всего откликнутся фанаты, которые приезжали и на ЧМ и на Кубок конфедераций. "Это и Бразилия, Аргентина, Мексика, и Европа. Все увидели, что навязываемые стереотипы совершенно не соответствуют действительности", – цитирует Бразыкина RT.

Эксперт отметил, что на мундиаль в Россию приехало больше, чем прогнозировалось. ЧМ-2018, по разным оценкам, посетили от трех миллионов и более. Примерно треть из них могут вернуться в страну. "И они вернутся не просто болельщиками, они вернутся к нам туристами, приезжающими, потребляющими, осматривающими", – подытожил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о продлении до 31 декабря безвизового въезда в страну по Fan ID для болельщиков ЧМ-2018. Инициативу поддержал Владимир Путин, он также предлагал выдавать членам семей фанатов бесплатные визы.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать