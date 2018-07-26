Эксперт назвал страны, болельщики из которых могут вернуться в Россию по Fan ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, болельщики из каких стран в первую очередь вернутся в Россию после продления безвизового въезда по Fan ID.

По его словам, документ стимулирует вторичное посещение страны. Прежде всего откликнутся фанаты, которые приезжали и на ЧМ и на Кубок конфедераций. "Это и Бразилия, Аргентина, Мексика, и Европа. Все увидели, что навязываемые стереотипы совершенно не соответствуют действительности", – цитирует Бразыкина RT.

Эксперт отметил, что на мундиаль в Россию приехало больше, чем прогнозировалось. ЧМ-2018, по разным оценкам, посетили от трех миллионов и более. Примерно треть из них могут вернуться в страну. "И они вернутся не просто болельщиками, они вернутся к нам туристами, приезжающими, потребляющими, осматривающими", – подытожил Барзыкин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о продлении до 31 декабря безвизового въезда в страну по Fan ID для болельщиков ЧМ-2018. Инициативу поддержал Владимир Путин, он также предлагал выдавать членам семей фанатов бесплатные визы.