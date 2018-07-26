Россиян предупредили о закрытии всех визовых центров

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) предупредили о возможном закрытии визовых центров по всей стране и очередях в консульствах. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря организации Ирину Тюрину.
Это может произойти из-за поправок в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в РФ".
Предполагается, что компании, оказывающие посреднические услуги при оформлении виз, должны будут проходить аккредитацию в МИД РФ. К операторам предъявляются слишком высокие требования, отмечают в союзе. В частности, центры должны иметь филиалы или представительства не менее чем в двадцати регионах страны. Таким требованиям не соответствует ни одна фирма.
Предложение о внесении изменений в закон поступило на прошлой неделе.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия не планирует поднимать визовый сбор для граждан России в ходе внесения изменений в общий визовый кодекс Шенгенской зоны. Легче всего выдают россиянам многократные длительные шенгенские визы Италия, Греция, Франция и Чехия. Стабильнее и быстрее остальных работают представительства Франции и Чехии, а по минимальному количеству требуемых документов лидирует Греция.
В марте этого года свою работу приостанавливали визовые центры Польши в России. По словам специалистов, закрытие носило технический характер и не было связано с политическими причинами.
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