В Роскачестве определили лучшее сливочное масло

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Роскачество провело исследование сливочного масла с жирностью 82,5 процента региональных марок, которое показало, что ни в одной из них не использовались растительные жиры. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Случаев фальсификации масла растительными жирами зафиксировано не было. Все масло – с хорошим жирно-кислотным составом", – говорится в сообщении Роскачества.
Не было обнаружено признаков нарушений по микробиологическим показателям, антибиотикам, тяжелым металлам, красителям и консервантам.
Всего четыре марки масла не дотянули до 82,5 процента жирности. Заявленная жирность не соответствует у марок: "Бежин луг", "Село зеленое", "Шекснинский маслозавод", Goodness farm.
По данным исследования, лучшим сливочным маслом стали 22 марки – их качество превышает действующие ГОСТы. В числе лучших: "Братья Чебурашкины", "Асеньевская ферма", "Брест-Литовск", "Волгородские традиции", "Домик в деревне", "Карат", "Перекресток", "Правильное масло", "Простоквашино", "Ровеньки", "Рузское", "Савушкин", "Тысяча озер", "Усадьба Ильинское", "Ферма", "Экомилк", "Экомилк традиционное", Arla Natura, Belorus export, Fine Life, Gudberg, Lattesco.
Эксперты Роскачества рекомендуют покупать масло в фольге. Как отмечается, фольга по сравнению с пергаментом обеспечивает лучшую защиту масла, так как задерживает испарение влаги. Также она защищает его от фотоокисления.
Ранее Роскачество запустило спецпроект, посвященный проверке арбузов. В рамках исследования специалисты сравнят ранние и поздние ягоды. Эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.
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