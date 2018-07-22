В Роскачестве рассказали, как должен выглядеть идеальный арбуз

22 июля, 09:45
Роскачество запустило спецпроект, посвященный проверке арбузов. В рамках исследования специалисты сравнят ранние и поздние ягоды. Эксперты проверят, есть ли разница между тем, где именно покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их качество и безопасность.
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Арбузы проверят по 174 параметрам. Особое внимание специалисты уделят наличию в ягодах нитратов и пестицидов
Эксперты отмечают, что качественный плод внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. На корке хорошего арбуза не допускается большое количество дефектов: побитостей, рубцов и трещин.
Мякоть арбуза должна быть зрелой (но не перезрелой), сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Что касается стебля арбуза, его длина не должна превышать пяти сантиметров.
Диетологи отмечают, что при умеренном потреблении арбуз – уникальный диетический продукт; если говорить о нем с точки зрения диетологии, то это ягода достаточно низкокалорийная: в 100 граммах ягоды содержится до 30 килокалорий, среди которых от 6 до 8 граммов – углеводы. В арбузе в два раза меньше углеводов, чем в яблоках.
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