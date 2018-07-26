Госдума приняла закон о расширении списка редких болезней

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Депутаты Госдумы приняли закон о расширении списка редких (орфанных) заболеваний, лечение которых предусмотрено федеральной программой "Семь высокозатратных нозологий", сообщает Агентство "Москва".
Теперь лечение людей, страдающих от гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита с системным началом, мукополисахаридоза (типов I, II, VI) будут финансировать из федерального бюджета.
Сейчас обеспечение граждан лекарствами и специализированными продуктами лечебного питания лежит на властях субъектов, что создают значительную нагрузку на региональные бюджеты.
Как отмечают авторы документа, по состоянию на 25 июня в России зарегистрированы 2,13 тысячи пациентов с такими болезнями, включая 1 тысячу 583 ребенка.
Реализация закона потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, а также роста штата федеральных органов исполнительной власти. Понадобятся также дополнительные ассигнования, предусмотренные в федеральном бюджете на их содержание и выполнение установленных функций.
Как рассказал спикер ГД Вячеслав Володин, депутаты будут держать ситуацию с лечением редких заболеваний на контроле. Он отметил, что из-за сложной ситуации в бюджетной сфере некоторых субъектов, начались проблемы с обеспечением больных жизненно важными лекарствами.
Новый закон позволит оказать помощь конкретным людям, страдающим редкими заболеваниями, подчеркнул Володин.
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