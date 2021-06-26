Россиянам рассказали об уловках недобросовестных врачей

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Недобросовестные врачи часто пользуются тем, что далеких от профессиональной медицины людей легко ввести в заблуждение.
Некоторые из них специально пугают пациентов страшными диагнозами и сложными врачебными терминами, чтобы заработать больше денег. Об этом рассказала медицинский директор Checkme Алевтина Федина.
"Случается это чаще всего в частных клиниках, так как в государственных учреждениях врачам не так важно, сколько обследований проходит пациент. Более того, врачей-бюджетников может оштрафовать страховая компания, если они недостаточно аргументируют обследование пациента", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
В частных клиниках, отметила эксперт, к обследованию могут добавить ЭКГ и анализы, которые пациенту не требуются, но за них придется дополнительно заплатить. Используют такие уловки недобросовестные врачи в отношении пожилых людей и ипохондриков, добавила Федина. По ее словам, чтобы не стать жертвой таких специалистов, нужно получить второе мнение от незаинтересованного врача.
Ранее заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый предупредил о популярном "медицинском" мошенничестве. По его словам, россияне стали часто получать приглашения по телефону на якобы бесплатные медобследования, но значительная часть звонков исходит от недобросовестных частных структур.
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