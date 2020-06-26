Лингвист сообщила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая сообщила, что в бюллетенях по поправкам в Конституцию нет ошибки с точки зрения лингвистики.

Как пишет РИА Новости, Русецкая призвала граждан фокусироваться не на стилистике вопроса, а на его смысле.

"В предложении "Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?" все написано на русском языке, но использована сокращенная конструкция. Полная конструкция выглядела бы так: "Вы одобряете изменения, вносимые в Конституцию РФ?" – сказала Русецкая.

Как отметила лингвист, подобный пропуск слова можно легко восстановить по смыслу. В речи люди часто пользуются подобными упрощенными конструкциями.

"Это облегчает понимание, ускоряет обмен информацией", – пояснила Русецкая.

Она заявила, что упрощение вопроса, используемое в бюллетенях, не является критичным с точки зрения лингвистики. Вопрос сохраняет одинаковый смысл как в полной, так и в сокращенной формулировках.

"Никаких разночтений формулировка не вызывает. <...> Вернемся к стилистике, когда решим, каким должно быть наше будущее", – отметила Русецкая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка РАН по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию. Речь шла о несовпадении склонения слова "конституция" в бюллетенях для голосования.