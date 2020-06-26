Песков обещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка РАН по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.
"Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования", – заявил пресс-секретарь.
Речь идет о несовпадении склонения слова "конституция" в бюллетенях для голосования.
Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.
Песков напомнил, что перед важными голосованиями президент РФ обычно обращается к россиянам.
Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.
Итоги первого дня голосования по поправкам в Конституцию проводят в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: