Песков обещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка РАН по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию, сообщает РИА Новости.

"Я, честно говоря, первый раз об этом услышал, но, безусловно, это важно. В любом случае не думаю также, что это имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования", – заявил пресс-секретарь.

Речь идет о несовпадении склонения слова "конституция" в бюллетенях для голосования.

Ранее Песков сообщил, что Владимир Путин может обратиться к россиянам с обращением перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию.

Песков напомнил, что перед важными голосованиями президент РФ обычно обращается к россиянам.

Голосование по поправкам в Конституцию продлится в период с 25 июня по 1 июля. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Задать свои вопросы можно по электронной почте info@2020og.ru.

