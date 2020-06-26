У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
У заслуженного артиста России Михаила Ефремова случился сердечный приступ. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев.
Актер почувствовал себя плохо накануне ночью. Как сообщает "Московский комсомолец", из-за плохого самочувствия Ефремов принял решение не просить о посещении могилы матери в день годовщины ее смерти – 25 июня.
При этом отмечается, что от вызова медиков Ефремов отказался. Адвокат актера не уточнил, зафиксировали ли врачи факт сердечного приступа.
Пашаев добавил, что Ефремов находится в подавленном состоянии.
Ранее адвокат объяснил слова Ефремова об усыновлении детей семьи погибшего Сергея Захарова. По словам юриста, речь шла о покровительстве, а не юридической процедуре. Тем самым Пашаев ответил на критику со стороны дочери Ефремова Анны-Марии.
Ефремов готов усыновить и обеспечить детей погибшего в ДТП
8 июня в районе Смоленской площади Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и влетел в фургон Lada. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту случившегося открыто уголовное дело.
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