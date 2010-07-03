Семье студентов МГСУ разрешат проживать в общежитии с ребенком

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Семье студентов-молодоженов с младенцем разрешат проживать в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"В настоящее время руководству университета и администрации общежития от мамы ребенка было предоставлено заявление на разрешение проживания ребенка в общежитии совместно с родителями", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что вопрос семьи студентов решат положительно.

Ранее стало известно, что студентов-молодоженов не пустили с младенцем в общежитие вуза, где они проживали. Молодые люди заявили, что их заранее не предупредили, что жить с ребенком в общежитии нельзя.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила и. о. ректора вуза Андрея Волкова оказать необходимую помощь семье.

Волков опроверг информацию о выселении из общежития семьи студентов с ребенком. По его словам, молодых людей никто не выселял. Он отметил, что из-за отсутствия заявления о том, что у них родился ребенок, произошло недопонимание.

