Семье студентов МГСУ разрешат проживать в общежитии с ребенком

Семье студентов-молодоженов с младенцем разрешат проживать в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ), сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"В настоящее время руководству университета и администрации общежития от мамы ребенка было предоставлено заявление на разрешение проживания ребенка в общежитии совместно с родителями", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что вопрос семьи студентов решат положительно.
Ранее стало известно, что студентов-молодоженов не пустили с младенцем в общежитие вуза, где они проживали. Молодые люди заявили, что их заранее не предупредили, что жить с ребенком в общежитии нельзя.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила и. о. ректора вуза Андрея Волкова оказать необходимую помощь семье.
Волков опроверг информацию о выселении из общежития семьи студентов с ребенком. По его словам, молодых людей никто не выселял. Он отметил, что из-за отсутствия заявления о том, что у них родился ребенок, произошло недопонимание.
Студентов с новорожденным малышом не пустили в общежитие
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