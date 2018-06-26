Актрису Марию Миронову обокрали в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Неизвестные ограбили в центре столицы Актрису Марию Миронову. О произошедшем она написала на своей странице в Instagram.

Актриса сообщила, что инцидент произошел на Садовом кольце, а также пожелала подписчикам быть бдительнее.

Что именно у нее украли, Миронова не рассказала. Заявление в полицию уже написано, однако пока, поймать преступника не удалось.

Мария Миронова играет в театре "Ленком". В кинематографе она известна по фильмам "Свадьба" и "Салют-7".