Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Синоптики сообщили о наступлении перемены в погоде в столице 27 мая. По словам специалистов, с приближением атмосферного фронта местами пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
"Днем не жарко, 16... 18 градусов тепла. Воздух насыщен кислородом. Содержание его выше нормы на 7–8 единиц. И все же погодные условия благоприятны даже для метеозависимых людей", – говорится в сообщении.
По словам экспертов, в этот день можно заниматься физическими упражнениями и закаляться. Кроме того, прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения способствуют насыщению крови кислородом.
Ранее сообщалось, что к концу недели погода в Москве испортится. Ожидаются дожди и похолодание. Ближе к ночи среды в столице начнутся осадки. Предположительно, выпасть может 5 миллиметров влаги.
В последний день рабочей недели сохранится неустойчивая погода с высокой вероятностью дождей и гроз, отмечали синоптики. Ожидается, что дневная температура будет в пределах от 20 до 25 градусов выше нуля.
Москву накрыли дожди
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