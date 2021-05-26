Синоптики рассказали о погоде в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики сообщили о наступлении перемены в погоде в столице 27 мая. По словам специалистов, с приближением атмосферного фронта местами пройдут дожди. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".

"Днем не жарко, 16... 18 градусов тепла. Воздух насыщен кислородом. Содержание его выше нормы на 7–8 единиц. И все же погодные условия благоприятны даже для метеозависимых людей", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, в этот день можно заниматься физическими упражнениями и закаляться. Кроме того, прогулки на свежем воздухе и дыхательные упражнения способствуют насыщению крови кислородом.

Ранее сообщалось, что к концу недели погода в Москве испортится. Ожидаются дожди и похолодание. Ближе к ночи среды в столице начнутся осадки. Предположительно, выпасть может 5 миллиметров влаги.

В последний день рабочей недели сохранится неустойчивая погода с высокой вероятностью дождей и гроз, отмечали синоптики. Ожидается, что дневная температура будет в пределах от 20 до 25 градусов выше нуля.

