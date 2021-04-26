В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Управление Роспотребнадзора по столице оценило ситуацию с заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве с 19 по 25 апреля 2021 года соответствует сезону года, показатели заболеваемости по совокупному населению и во всех возрастных группах детей ниже эпидемического порога", – заявили в ведомстве.

Эксперты также оценили, какие вирусы циркулируют в атмосфере города. Так, риновирусы составляют 23,6%, парагрипп – 23,5%, метапневмовирус – 5,9%, другие вирусы негриппозной этиологии – 47,0%.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ в Москве были привиты более 7 миллионов 417,1 тысячи человек.

Ранее руководитель лаборатории протеомики Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (ИБХ РАН), академик РАН Вадим Говорун допустил, что еще одним сезонным заболеванием станет коронавирус.

