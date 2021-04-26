Шоу Юрия Дудя проверили на пропаганду наркотиков

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В полиции завершили проверку шоу блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды наркотиков, сообщает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что результаты проверки озвучены не будут, их сообщат исключительно авторам обращения в установленном порядке.

Ранее руководство "Лиги безопасного интернета" обратилось в МВД для проверки на пропаганду наркотиков контента, который выкладывает журналист на своем YouTube-канале. Где именно активисты увидели пропаганду, они не пояснили, однако подчеркнули, что блогеры с миллионами подписчиков должны быть более ответственными в таких вопросах.