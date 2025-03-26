Роспотребнадзор взял на контроль случаи заражения скарлатиной в Таиланде

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Роспотребнадзор держит на контроле информацию о случаях скарлатины у российских туристов в Таиланде. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Информация о вспышке скарлатины среди россиян в Таиланде появилась ранее в социальных сетях. По данным СМИ, за последние несколько недель в Таиланде были выявлены десятки заболевших.

Как отметили в Роспотребнадзоре, в России ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации для оперативного выявления лиц с признаками заболевания, а также недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации.

В ведомстве уточнили, что на официальном сайте Минздрава Таиланда и департамента по контролю за заболеваниями информация о распространении скарлатины не представлена. Однако министерство ранее заявляло, что за первые два месяца 2025 года в стране было зарегистрировано в общей сложности 455 случаев.

"Для данного региона скарлатина не является новым заболеванием и представляет собой инфекционную болезнь, находящуюся под наблюдением, которой в основном болеют дети", – добавили в Роспотребнадзоре.

Между тем санитарные власти Таиланда не выявили вспышек скарлатины ни среди местного населения, ни у иностранных туристов. Кроме того, работающие в Таиланде турагенты также сообщили, что россияне не обращались с жалобами на заражение скарлатиной.

Консульский отдел при посольстве РФ в Таиланде и генконсульство РФ в провинции Пхукет, в свою очередь, тоже заявили, что им не поступали обращения от россиян по поводу заболевания.