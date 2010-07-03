Минтруд предложил проект поправок о накопительных пенсиях

Фото: Евгений Самарин/Портал мэра и правительства Москвы

Длительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на очередной год предлагается рассчитывать на основе прогноза на будущий год о продолжительности жизни мужчин (60 лет) и женщин (55 лет). Это следует из проекта поправок министерства труда, которые опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью <...> федерального закона в части использования при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте, соответственно, 60 и 55 лет", – сказано в пояснительной записке к проекту поправок.

Согласно действующему законодательству, чтобы определить продолжительность ожидаемого периода выплаты на очередной год, используются данные Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин, которые предоставляются на основе сведений об уровнях смертности за предыдущий год.

В тексте документа отмечается, что с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни в России определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии приводит к занижению этого значения и к завышению размера назначаемой накопительной пенсии. Планируемые изменения должны вступить в силу с 2020 года.

В декабре 2018 года Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года.

Чуть раньше Госдума одобрила законопроект о продлении накопительной части пенсии, согласно которому ПФР будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. Документ затронет только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. С 2014 года шесть процентов от зарплаты россиян отчисляются в накопительную часть пенсии на выплаты нынешним пенсионерам.

В начале марта Госдума отклонила законопроект, дающий право получать страховые пенсии по наследству.