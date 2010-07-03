Депутаты отказались вводить право на получение пенсий по наследству

Госдума отклонила законопроект, дающий право получать страховые пенсии по наследству, передает ТАСС. По мнению авторов документа, сейчас государство получает "необоснованную выгоду" – недополученные из-за ранней смерти страховые пенсии.
В пояснительной записке говорится, что человек, всю жизнь уплачивавший пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату. В связи с этим предлагалось закрепить норму о том, что право на получение страховой пенсии по старости является наследуемым.
Гарантированный период получения пенсии по старости должно определять по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в РФ плюс пять лет. Причем ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться правительством.
Однако профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов оказался против. В заключении комитета отмечено, что сейчас наследуемое имущество определено Гражданским кодексом РФ. В этот перечень "не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследователя". А право на пенсию "неразрывно связано с личностью конкретного гражданина". Вместе с тем Гражданский кодекс позволяет родственникам умершего пенсионера получить за него выплаты, начисленные при жизни.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец называл предложение интересным, но труднореализуемым. Заместитель председателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова сомневалась, что такой закон примут. По ее мнению, целесообразнее предоставить право на наследование накопительной пенсии – то есть той, которая сформирована гражданином за счет собственных отчислений.
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