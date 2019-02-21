В Союзе пенсионеров России не поддержали предложение передавать пенсии по наследству

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Депутаты Госдумы 21 февраля рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях. Предлагается выработать механизм, который позволит передавать пенсии по наследству. Инициаторы закона считают, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства.



История вопроса Для этого они хотят установить гарантированный период получения страховой пенсии по старости. Речь идет о возрасте, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.

Для этого они хотят установить гарантированный период получения страховой пенсии по старости. Речь идет о возрасте, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.

Заместитель председателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова сомневается, что такой закон будет принят, поскольку, по ее словам, нельзя передавать деньги по наследству, которые не принадлежат самому гражданину.

"Пенсии формируются за счет фиксированной части и страховых взносов. Но страховые взносы выплачиваются в виде налогов работодателя. Это не деньги пенсионеров. Поэтому как их передавать по наследству? Это не совсем правильно", – считает собеседница портала Москва 24.

По мнению Пискуновой, целесообразнее предоставить право на наследование накопительной пенсии – то есть той, которая сформирована гражданином за счет собственных отчислений. "Это он выплачивал в этот фонд на свой счет, если не успел получить пенсию – наверное, будет справедливым, если родственники получат по наследству часть этой пенсии", – отметила собеседница портала Москва 24.



Людмила Пискунова Заместитель председателя Союза пенсионеров России Это будет правильно, если свои собственные деньги перейдут по наследству, это все равно что человек в банк складывал и захотел их получить. Поэтому такой закон будет правильным.

20 февраля Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Он заявил, что пенсии и ежегодные денежные выплаты необходимо немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума.

Глава государства подчеркнул, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки важно дойти до всех нуждающихся семей.

По словам Путина, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожитого минимума пенсионера. Чтобы это стало возможным, президент поручил пересчитать уже выплаченные в 2018 году суммы.



Евгения Маркова