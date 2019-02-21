Пенсии предложили передавать по наследству

Депутаты Госдумы 21 февраля рассмотрят в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон о страховых пенсиях, сообщает "Российская газета".
Предлагается выработать механизм, который позволит передавать пенсии по наследству. Инициаторы закона считают, что человек, который самостоятельно или через работодателя уплачивал страховые пенсионные взносы в течение жизни, должен иметь гарантии по их возврату со стороны государства.
Для этого они хотят установить гарантированный период получения страховой пенсии по старости. Речь идет о возрасте, до достижения которого гражданин, застрахованный по закону об обязательном пенсионном страховании, или его наследник имеют право на получение страховой пенсии.
Гарантированный период получения пенсии по старости предлагают определить по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в РФ плюс пять лет. Причем ожидаемая продолжительность жизни может корректироваться правительством.
Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец назвал это предложение интересным, но труднореализуемым. Он подчеркнул, что в России все работающие платят за всех пенсионеров, а накопительная составляющая по факту не работает. Таким образом, механизм наследования пенсий приведет к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, поскольку придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам, считает он.
Выступая 20 февраля с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что пенсии и ежегодные денежные выплаты необходимо немедленно индексировать сверх уровня прожиточного минимума.
Глава государства подчеркнул, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки важно дойти до всех нуждающихся семей.
По словам Путина, уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться сверх уровня прожитого минимума пенсионера. Чтобы это стало возможным, президент поручил пересчитать уже выплаченные в 2018 году суммы.
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