МЧС предупредило москвичей о снеге и гололедице в ночь на понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве в ночь на понедельник. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"На территории города Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 26 на 27 февраля -5...-3 градуса. <...> Ночью небольшой снег. <...> Ветер ночью западной четверти 6–11 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Отмечается, что днем 27 февраля в столице будет 1–3 градуса мороза. Местами продолжит идти снег, сохранится гололедица. Порывы ветра будут достигать 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы продолжают круглосуточно ликвидировать последствия снегопада. В уборке улиц задействованы сотни коммунальщиков. Они очищают тротуары, дворы и общественные пространства.



Москвичей предупредили о снеге и гололедице

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