Отделения Сбербанка 26 и 27 февраля будут работать в режиме будних дней

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Отделения Сбербанка в выходные, 26 и 27 февраля, будут работать в режиме будних дней, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на кредитную организацию.

Подчеркивается, что все операции будут выполняться в обычном режиме.

В пресс-службе банка обратили внимание на то, что для каждого офиса режим работы индивидуален, подробности по конкретной точке обслуживания можно узнать на сайте Сбербанка и в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн".

Ранее Сбербанк в Чехии принял решение приостановить работу своих отделений из соображений безопасности.