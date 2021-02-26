Скандальная блогерша Инстасамка выбила окно в такси

Фото: instagram.com/instasamka

Скандально известная блогерша Дарья Зотова, более известная как Инстасамка, разбила окно машины в ходе ссоры с таксистом, сообщают "Дни.ру".

Она рассказала, что во время поездки произошла резкая смена способа оплаты. Уточняется, что такое случается, если на указанной карте клиента оказывается недостаточно средств: программа сообщает, что услугу будет необходимо оплатить наличными.

Зотова заявила, что, как только программа оповестила водителя о сменившемся способе оплаты, он сперва остановился на дороге, а затем свернул во двор и заблокировал все двери, после чего потребовал заплатить за поездку. Блогерша начала снимать происходящее на камеру и угрожать гневом своей аудитории.

Позже девушка опубликовала об этом пост в своем Instagram-аккаунте. На размещенных кадрах видно, как Дарья кричит на водителя службы такси, используя ненормативную лексику и требуя выпустить ее из машины. Мужчина спокойно отвечает, что сначала девушка должна оплатить поездку, в ответ на что она резким движением разбивает окно автомобиля.

Ранее Инстасамка заявила, что лучше быть тиктокером, чем учителем или врачом. Такое мнение вызвало бурю эмоций у подписчиков.