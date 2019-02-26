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14:32

Хор Санкт-Петербурга ответил на песню про бомбардировку США

общество культура

14:32

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Фото: vk.com

Концертный хор Санкт-Петербурга прокомментировал скандал с песней про атомную бомбардировку США, которую он исполнил в День защитника Отечества в Исаакиевском соборе.

"Песни, которые мы поем, – это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные", – говорится в сообщении хора на странице в социальной сети "ВКонтакте".

Коллектив хора также пригласил всех желающих на свои концерты и посоветовал "не заниматься политиканством".


В выходные в Сети появилось видео с концерта хора, на котором коллектив исполнил песню "На подводной лодочке с атомным моторчиком". Песня была написана в 1980-х годах Андреем Козловским. "Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!" – говорится в ней. Пользователей соцсетей возмутил не только текст песни, но и то, что она была исполнена в Исаакиевском соборе.

общество культура

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