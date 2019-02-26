Рекламу пива могут разрешить во время спортивных трансляций

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Законопроект о льготах для рекламы пива и направлении прибыли от нее на финансирование спорта внесен в Госдуму. Документ, составленный депутатом от ЛДПР Сергеем Жигаревым, опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке сказано, что до конца прошлого года ограничения для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, при трансляции спортивных соревнований были сняты. При этом на практике производители не пользовались льготами, предпочитая менять рекламную стратегию. В частности, они рекламировали только безалкогольные бренды, визуально ничем не отличающиеся от спиртного в любое время в эфире всех телеканалов.

Похожей тактики производители придерживаются и после окончания льготного периода. В итоге они продолжают игнорировать законодательство и вводят потребителей в заблуждение. Кроме того, российский спорт лишен дополнительного финансирования.

"Предлагается вновь ввести льготы для рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе, уточнив, что прибыль от нее идет на поддержку спорта, и запретить умышленное уклонение от требований закона по рекламе безалкогольного пива", – пояснил Жигарев.

Он также предложил бессрочно разрешить рекламу пива, включая безалкогольное в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе чем 100 метров от таких сооружений. Это, по словам депутата, позволит ежегодно привлекать в отечественный спорт не менее одного миллиарда рублей.

Ранее депутат от "Единой России" внес в Госдуму похожий законопроект, разрешающий рекламу пива и пивных напитков при трансляции международных соревнований. Однако рассмотрение инициативы решили отложить на неопределенный срок.