Высокие зарплаты врачей на Чукотке объяснил Минздрав

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Высокий уровень зарплат у врачей на Чукотке обусловлен высокими доходами от трудовой деятельности в регионе в целом. Об этом рассказали RT в Минздраве.

В ведомстве уточнили, что средняя зарплата на Чукотке составила 91,5 тысячи рублей. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина зарплата врачей должна быть в два раза больше средней в регионе. Таким образом, врачи на Чукотке получают свыше 180 тысяч рублей.

Ранее Росстат сообщил, что средняя зарплата врачей в 2018 году составила чуть более 75 тысяч рублей, что на 24% больше, чем в предыдущем году.

По данным ведомства, самые высокие зарплаты у врачей, работающих на Чукотке. Далее идут медики из Ямало-Ненецкого АО, Ненецкого АО, Магаданской области и Москвы.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

