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08:23

Названы регионы с самыми высокими зарплатами врачей

общество медицина

08:23

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зарплата врачей в 2018 году выросла на 24% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствует статистика Росстата. Об этом во вторник, 26 февраля, сообщает RT.

Так, средняя зарплата врачей в минувшем году составила 56 445 рублей против 75 007 рублей в 2018 году.

Самая высокая зарплата у врачей на Чукотке. Здесь медики получают свыше 180 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше получают врачи в Ямало-Ненецком АО. На третьем месте расположился Ненецкий АО (158 тысяч рублей). Далее следуют Магаданская область (143 тысячи рублей) и Москва (138,6 тысячи рублей).

Самая низкая зарплата зафиксирована в южных регионах страны: в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. Здесь медики получают около 43 тысяч рублей.

Данные Росстата подтвердили в Минздраве. В ведомстве напомнили, что ранее президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому средняя зарплата врачей должна быть в два раза выше средней в регионе.

В середине января российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером списка оказалась вакансия врача акушера-гинеколога-репродуктолога в Москве. Успешному кандидату предлагали зарплаты в размере от 574 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

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общество медицина

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