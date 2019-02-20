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12:57

Зарплата бюджетников должна расти не ниже уровня инфляции – Путин

власть политика экономика

12:57

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Фото: телеканал Москва 24

Зарплата бюджетников должна расти не ниже уровня инфляции. Об этом сообщил Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

"Нужно сохранить соотношение зарплат врачей и учителей со средней зарплатой по региону. Доходы должны не просто сохраняться, но и расти", – заявил Путин.

Кроме того, он отметил, что темпы роста экономики России должны превысить 3%. По его словам, правительству и ЦБ надо обеспечить рост макроэкономических показателей.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об индексации зарплат работников московских госучреждений бюджетной сферы. Оклады проиндексировали на 4,9% с 1 января 2019 года. Речь идет о тех работниках, на которых "не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня".

Основные цитаты президента из послания к Федеральному собранию – в онлайн-трансляции портала Москва 24. Видео-трансляцию ведет телеканал Москва 24.

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власть политика экономика

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