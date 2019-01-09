В Совфеде прокомментировали возможный рост зарплат бюджетников

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Заявление главы Минтруда Максима Топилина о повышении зарплат бюджетникам оценил член Совета Федерации Валерий Рязанский. По его словам, заложенные в бюджете РФ суммы позволят решить несколько крупных задач.

Зарплату бюджетникам решено проиндексировать с 1 октября на 4,3 процента. Жалование врачам, учителям и социальным работникам будут корректировать в соответствии с ситуациями в регионах. На эту корректировку территориям выделят 100 миллиардов рублей.

"После повышения МРОТ до прожиточного минимума мы также ожидаем эффекта повышения заработных плат в регионах – прежде всего для низкооплачиваемых категорий граждан", – рассказал Рязанский в комментарии RT.

Ранее ситуацию прокомментировал первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Андрей Исаев. По словам парламентария, это необходимая, назревшая мера, поскольку одна из важнейших задач реализации майских указов президента 2018 года – это повышение жизненного уровня граждан.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление об индексации зарплат работников московских госучреждений бюджетной сферы. Оклады проиндексировали на 4,9% с 1 января 2019 года. Речь идет о тех работниках, на которых "не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня".