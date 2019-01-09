Глава Минтруда анонсировал рост зарплат бюджетников

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Зарплаты бюджетников вырастут в 2019 году. Она будет проиндексирована с 1 октября на 4,3 процента. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

"Насколько будет расти средняя зарплата в регионе, настолько региональные власти должны будут увеличивать заработную плату этим категориям работников", – сказал он в интервью "Российской газете".

Топилин также отметил, что министерство жестко следит за сохранением соотношения зарплат врачей, учителей, социальных и научных работников к средней зарплате по экономике в регионе. Он добавил, что в 2019 году регионы дополнительно получат из федерального бюджета на сохранение этого баланса 100 миллиардов рублей.

Осенью 2018 года российское правительство предложило проиндексировать зарплаты отдельных категорий бюджетников, включая учителей и врачей, на 6% в будущем году.

Согласно официальным документам, в проекте бюджета на будущий и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено ежегодное повышение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие майских указов Владимира Путина.

В майских указах президента определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к нынешнему году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону. В эту категорию входят школьные учителя, работники культуры, работники социальной сферы, медсестры, врачи, преподаватели вузов, научные работники.