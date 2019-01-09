В Госдуме прокомментировали повышение зарплат бюджетникам

Фото: depositphotos/gregorylee

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Андрей Исаев прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.

По словам парламентария, это необходимая, назревшая мера, поскольку одна из важнейших задач реализации майских указов президента 2018 года – это повышение жизненного уровня граждан. "Выполнить президентские указы без повышения реальных доходов граждан невозможно. Для бюджетников – врачей, учителей, социальных работников – главный источник их доходов – это заработная плата, поэтому заложены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы", – отметил Исаев.

Собеседник портала Москва 24 убежден, что мера повлечет рост зарплат работникам и других сфер, что в результате приведет к увеличению взноса сборов, в том числе в пенсионный фонд, и доходы пенсионного фонда вырастут.

"Благодаря этому появится возможность реализовать президентскую задачу – поднять пенсии неработающим пенсионерам с опережением инфляции", – подчеркнул депутат Госдумы. При этом он считает, что рост зарплат россиян и пенсий может привести к тому, что в стране повысятся цены на товары народного потребления, однако россияне в 2019 году хуже жить не станут.

"Думаю, что при обеспечении роста заработных плат будет учитываться фактор инфляции. Все-таки у нас не советская система, где все цены навсегда фиксированы, поэтому мы понимаем, что когда речь идет о росте реальной заработной платы, то цены не будут оставаться на одном уровне, но, конечно же, фактор инфляции учитывается", – заявил Андрей Исаев.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году. Чиновник отметил, что с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3 процента.