В Госдуме прокомментировали повышение зарплат бюджетникам

Первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Андрей Исаев прокомментировал заявление главы Минтруда Максима Топилина о повышении зарплат работникам бюджетной сферы.
По словам парламентария, это необходимая, назревшая мера, поскольку одна из важнейших задач реализации майских указов президента 2018 года – это повышение жизненного уровня граждан. "Выполнить президентские указы без повышения реальных доходов граждан невозможно. Для бюджетников – врачей, учителей, социальных работников – главный источник их доходов – это заработная плата, поэтому заложены средства на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы", – отметил Исаев.
Собеседник портала Москва 24 убежден, что мера повлечет рост зарплат работникам и других сфер, что в результате приведет к увеличению взноса сборов, в том числе в пенсионный фонд, и доходы пенсионного фонда вырастут.
"Благодаря этому появится возможность реализовать президентскую задачу – поднять пенсии неработающим пенсионерам с опережением инфляции", – подчеркнул депутат Госдумы. При этом он считает, что рост зарплат россиян и пенсий может привести к тому, что в стране повысятся цены на товары народного потребления, однако россияне в 2019 году хуже жить не станут.
"Думаю, что при обеспечении роста заработных плат будет учитываться фактор инфляции. Все-таки у нас не советская система, где все цены навсегда фиксированы, поэтому мы понимаем, что когда речь идет о росте реальной заработной платы, то цены не будут оставаться на одном уровне, но, конечно же, фактор инфляции учитывается", – заявил Андрей Исаев.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин анонсировал рост зарплат бюджетников в 2019 году. Чиновник отметил, что с 1 октября зарплаты будут проиндексированы на 4,3 процента.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.